Portugal FinLab teve 40 candidaturas. 30% vieram do estrangeiro

Já estão escolhidas as primeiras empresas da primeira edição da Portugal FinLab. A iniciativa, que junta os três reguladores - CMVM, Banco de Portugal e ASF - e a Portugal Fintech, recebeu 40 candidaturas, 10 das quais foram aceites. 30% das candidaturas vieram do estrangeiro.

Infosistema, Utrust, Student finance, Aplazame, Ecospend, Quidgest, Alliance Block, Matchplace, Quantum Leap e Hapi foram as fintech selecionadas na primeira edição da FinLab, tendo estas sido escolhidas em dois momentos. Segundo os resultados apresentados esta tarde na CMVM, os processos de seleção decorreram entre 19 de setembro e 11 de outubro de 2018 e a segunda entre 15 de novembro e 3 de dezembro de 2018.

Em termos de setores, as fintech que pretendem desenvolver novas tecnologias na área do crédito (22,5%) foi a mais representativa, seguida pelas alternative finance, com 20%. Em termos de geografias, Portugal representou 72,5% das candidaturas, enquanto as restantes foram provenientes de outros países europeus. 7,5% das candidaturas vieram do Reino Unido e 5% da Suíça.

Este laboratório tem como objetivo ajudar a desenvolver novas tecnologias ligadas ao setor financeiro, promovendo um ambiente favorável ao desenvolvimento do projeto e prestando apoio regulatório a estas fintech.

Além de ajudar a desenvolver novos projetos que podem ajudar a desenvolver o mercado, os reguladores pretendem perceber os desafios que estas novas tecnologias colocam e conhecer de perto a realidade.

"A aproximação aos agentes que trazem inovação para o mercado é crítica para os três reguladores", realçou Gabriela Figueiredo Dias (na foto), presidente da CMVM. Para a responsável esta iniciativa reflete "novos modos de estar, de ser do regulador".