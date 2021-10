Powell terá vendido 5 milhões de dólares em ações antes de Wall Street afundar

O presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, terá vendido ações avaliadas em cinco milhões de dólares que detinha a nível pessoal em outubro do ano passado, antes do sell-off em Wall Street. A alienação foi divulgada em documentos a que o The American Prospect teve acesso.Os documentos consultados pelo jornal The American Prospect mostram que Powell vendeu entre um e cinco milhões de dólares em ações do Vanguard Total Stock Market Index Fund a 1 de outubro de 2020. Nesse mês, o índice Dow Jones viria a tombar 6%, no pior desempenho mensal desde o início da pandemia. Além deste negócio, houve outras vendas sem datas específicas.



Fonte oficial da Fed garantiu ao Wall Street Journal que a transação financeira é compatível com as regras do banco central e foi aprovada pelo gabinete público de ética. Quanto às negociações sem datas, a mesma fonte esclareceu que foram feitas no âmbito da regulação que permite a agregação de reinvestimentos.





