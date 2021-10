Polémica operação de Powell faz Fed proibir altos cargos de comprar e vender ações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Reserva Federal (Fed) norte-americana decidiu apertar as regras das negociações em mercados de capitais por funcionários séniores, depois de





As novas regras, anunciadas esta quinta-feira, proibirão a compra de títulos individuais, restringirão a negociação ativa e obrigarão a relatórios e divulgações públicas mais frequentes, indica a Fed. Com a nova política da instituição



, os altos funcionários apenas poderão comprar veículos de investimento diversificados, como fundos mútuos, proibindo-os de investir em ações, títulos individuais e de agências ou derivados. Jerome Powell, terá vendido ações avaliadas em cinco milhões de dólares, que detinha a nível pessoal, em outubro do ano passado, antes do sell-off em Wall Street.

"Casa roubada, trancas à porta". Ase ter tornado público que o presidente da instituição,

"Estas novas regras apertadas elevam o nível de exigência, para garantir ao público que os nossos funcionários estão apenas focados na missão pública da Reserva Federal", adiantou Jerome Powell, num comunicado na página da instituição.



A partir dos próximos meses, a equipa sénior da Fed terá que emitir um pré-aviso de 45 dias para compras e vendas de títulos, obter aprovação prévia e manter os investimentos por pelo menos um ano. Para além disso, nenhuma movimentação será permitida durante períodos de maior stress no mercado financeiro.



Jerome Powell terá vendido entre um e cinco milhões de dólares em ações do Vanguard Total Stock Market Index Fund a 1 de outubro de 2020. Nesse mês, o índice Dow Jones viria a tombar 6%, no pior desempenho mensal desde o início da pandemia. Além deste negócio, houve outras vendas sem datas específicas.



O Wall Street Journal adiantou que fonte da Fed teria indicado que a transação financeira era compatível com as regras do banco central e que tinha sido aprovada pelo gabinete público de ética.