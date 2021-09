Preço e timing afastam Benfica de Vieira

O Benfica tem até ao final do dia para dizer se quer ou não comprar a participação do ex-presidente Luís Filipe Vieira no capital da SAD. O clube já criticou o “timing” da operação (mesmo antes das eleições) e não deverá cumprir o prazo, enquanto os analistas concordam que é preciso mais informação sobre as razões para o preço elevado dos títulos.





