PSI em máximos de um mês animado pelo BCP

A Bolsa de Lisboa abriu a negociação desta quarta-feira em terreno positivo, acompanhando a tendência das praças europeias. O PSI ganha 0,87% para 6.170,12 pontos, o valor mais alto no espaço de um mês. Nos primeiros minutos da sessão o índice de referência português chegou a valorizar quase 2%, ainda que tenha sido ajustado logo em seguida.

Das 15 cotadas que compõem o principal índice nacional, 13 estão em terreno positivo, uma inalterada e uma em terreno negativo.

A registar os maiores ganhos está o BCP, que valoriza 3,12%, depois de ter anunciado na quarta-feira lucros de 74,5 milhões de euros no primeiro semestre do ano, seis vezes mais que no mesmo período do ano passado.





lucros de 265 milhões de euros, mais 87% face a igual período de 2021. Esta quinta-feira será a vez da Altri, que vai anunciar após o fecho da bolsa.





em 75 pontos base.

Os CTT também ganham 2,33%. Os Correios divulgaram as contas do semestre, tendo conseguido 14,5 milhões de euros de lucro, o que representa, ainda assim, uma quebra de 15,3% face ao primeiro semestre de 2021.Com ganhos acima de 1% destacam-se ainda a EDP Renováveis (+1,54%), a Altri (+1,32%) e a Greenvolt (+1,02%).Também a EDP Renováveis apresentou ontem resultados semestrais:O dia vai ser, aliás, marcado pela apresentação de vários relatórios de desempenho: além da Altri, são hoje esperados os resultados da REN, EDP e Sonae.Pela negativa destaca-se apenas a Jerónimo Martins, a perder 0,27%, com a Semapa inalterada.Os mercados vão continuar a reagir ao anúncio da Reserva Federal norte-americana, que na quarta-feira confirmou subidas das taxas de juro em