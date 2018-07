Quanto precisa de investir em OTRV para não perder dinheiro?

O Tesouro português avançou com a primeira emissão de obrigações para o retalho do ano. A taxa é a mais baixa de sempre, 1%, e torna cada vez mais difícil rentabilizar o investimento, após o pagamento de comissões. A jornalista Patrícia Abreu fez as contas para saber a partir de que montante não perde dinheiro.