Queda da bitcoin aproxima-a das dotcom

A ascensão meteórica da bitcoin no ano passado fez com que muitos observadores a considerassem uma das maiores febres especulativas da história. A queda da criptomoeda em 2018 pode ajudar a consolidar o seu lugar nos livros de recordes de bolhas financeiras.

Com uma queda de 70% em relação ao pico de Dezembro, depois de cair pelo quarto dia consecutivo nesta sexta-feira, a bitcoin está cada vez mais perto da forte queda de 78% do Nasdaq Composite Index quando a bolha das dotcom nos EUA estourou. Centenas de outras moedas virtuais caíram praticamente para zero - e seguiram o mesmo caminho que a Pets.com [cujas acções foram vendidas a 11 dólares no IPO, em Fevereiro de 2000, e deslizaram até aos 0,19 dólares no dia em que foi anunciada a sua liquidação, cerca de 10 meses depois], bem como de outras cotadas que se estrearam em bolsa no início da década de 2000.

Embora a bitcoin já tenha recuperado de perdas maiores, não está nada claro que seja capaz de repetir a façanha agora que grande parte do mundo sabe sobre criptomoedas e já decidiu se investe ou não. Os optimistas apontam para uma eventual recuperação do Nasdaq e dizem que os investidores institucionais representam um conjunto enorme de possíveis compradores de criptomoedas, mas até agora as preocupações com a regulação e a segurança têm mantido a maioria dos grandes gestores de recursos afastada.