Quem ganha e quem perde no mercado acionista com a inflação?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A aceleração da inflação está a dominar as preocupações de governos, bancos centrais e investidores. Além do impacto direto nos retornos reais, o mercado receia que períodos de inflação elevada e persistente devido às respostas contracionistas da política monetária. Apesar de haver vários fatores que poderão condicionar o desempenho do mercado acionista, há vencedores e perdedores ...