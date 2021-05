Quem quer ser a próxima bitcoin?

O entusiasmo com as criptomoedas levou a que, nos últimos três anos, o número destas moedas tenha disparado 170%. A maioria quer potenciar a “blockchain”; outras surgiram apenas como uma piada. No fim de contas, cerca de metade não dura, sequer, meio ano.

Quem quer ser a próxima bitcoin?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.