RealFevr pode valorizar 1.000% à boleia de NFT

Fred Antunes (na foto), licenciado em Filosofia, é o homem por trás da RealFevr, uma empresa dedicada, inicialmente, às ligas de fantasia de futebol, mas que agora já é uma das mais conceituadas empresas de NFT (ativos não fungíveis) no campo do desporto, vendendo apenas vídeos de jogadas da Liga portuguesa de futebol. O primeiro lote destes ativos que a sua empresa disponibilizou com 75 mil pacotes deste tipo de lance foi vendido em 26 horas,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...