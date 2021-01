Revisão do regime jurídico dos fundos concluída no semestre

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

No âmbito da simplificação regulatória, a CMVM pretende entregar até ao final do primeiro semestre uma proposta de alteração legislativa para a revisão completa do regime jurídico da gestão de ativos e das empresas de investimento. "No primeiro semestre queremos apresentar ao Governo uma proposta de revisão do regime jurídico de fundos de investimento ...