Ricardo Mourinho Félix: “O mercado único de capitais na Europa é fundamental“

Só com a união do mercado de capitais a Europa poderá fazer face aos Estados Unidos no capítulo do capital de risco, diz o vice-presidente do BEI Ricardo Mourinho Félix ao Negócios e à Antena 1.





A desconfiança em relação à banca devido aos casos do Credit Suisse e do Sillicon Valley Bank (SVB) mantém-se? A supervisão devia ser apertada?