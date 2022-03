Rússia oferece recompra antecipada de "eurobonds". Mas só paga em rublos

A Rússia tem uma dívida de 40 mil milhões de dólares (36 mil milhões de euros) em obrigações denominadas em dólares e euros, metade das quais detidas por investidores estrangeiros.

As operações da dívida de Moscovo têm estado sob o olhar atento dos mercados do mundo inteiro, no seguimento das sanções económicas dos países ocidentais, devido à invasão militar da Ucrânia. Se não pagar aos investidores, seria a primeira vez que o país incumpriria o pagamento da dívida externa desde a Revolução Bolchevique, de 1917.

A Rússia está a oferecer aos credores da sua dívida a opção de reembolso antecipado de uma linha de "eurobonds" emitidas em dólares, que atingia a maturidade na próxima semana. O Ministério das Finanças só está é disponível para pagar em rublos.A linha de "eurobonds" em questão diz respeito a dívida em dólares e representa atualmente dois mil milhões de dólares em obrigações. Num comunicado de Moscovo, citado pela Bloomberg, o Ministério das Finanças avançou pretender realizar uma operação de recompra que irá decorrer até ao final do dia de 30 de março.Não indicou se a totalidade da linha será abrangida, mas deixou claro que os investidores que aceitem vão ser pagos a 100% (sem qualquer "haircut") pelas obrigações, que atingem a maturidade a 4 de abril. Haverá, no entanto, perdas para estes credores já que compraram dólares e irão agora receber rublos (à cotação de 31 de março).Apesar dos alertas que têm vindo a ser feitos pelas agências de "rating" desde a invasão da Ucrânia, Moscovo tem conseguido evitar o incumprimento e continua a responder às obrigações do serviço da dívida pública, incluindo junto de investidores estrangeiros.A par do anúncio da recompra, o Ministério das Finanças russo garantiu esta terça-feira que pagou um cupão, relativo a obrigações em dólares que vencem em 2035, no valor de 102 milhões de dólares.