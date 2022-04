Moody's considera que Rússia entrou em "default"

"muda os termos de pagamento dos contratos originais e, portanto, pode ser considerado um default".



4 de maio, que é o fim do período de carência, para resolver a situação.A agência esclareceu, na sua nota, que, apesar de alguns títulos russos, emitidos após 2018, permitirem o pagamentos em rublos sob algumas condições, isso não se aplica às bonds emitidas antes desse ano, como é o caso dos títulos pagos a 4 de abrl, com data de vencimento em 2022 e 2042. "A opinião da Moody's é que os investidores não obtiveram a promessa contratual em moeda estrangeira na data de vencimento do pagamento".

Leia Também Rússia oferece recompra antecipada de "eurobonds". Mas só paga em rublos

O Ministério das Finanças russo não respondeu a um pedido de comentário da Reuters. Contudo, o titular da pasta, Anton Siluanov, tinha avançado no início deste mês que, se a Rússia for forçada a entrar em "default" devido às sanções impostas pelo Ocidente, tomaria medidas legais.