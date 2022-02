Rússia provoca quinto maior “crash” de sempre

As bolsas mundiais viveram um dia negro com a crise ucraniana. As ações europeias foram atiradas para mínimos de maio de 2021, enquanto as norte-americanas foram salvas pela tecnologia. Os capitais que fugiram das bolsas encontraram refúgio no ouro e na dívida.

Rússia provoca quinto maior "crash" de sempre









