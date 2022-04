Rússia sem alternativas claras para investir reservas após sanções

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A governadora do banco central da Rússia, Elvira Nabiullina, admitiu esta segunda-feira que o país ainda não encontrou "alternativas claras" para investir além das principais moedas mundiais após as sanções. O país liderado por Vladimir Putin está a enfrentar sanções económicas por parte do Ocidente, como forma de condenar a invasão à Ucrânia.

Desta forma, conforme explicou a governadora do banco central russo num comité parlamentar, nota a Bloomberg, o país está agora limitado apenas à moeda chinesa e ao ouro.

Com o Banco da Rússia sem alternativas concretas, a governadora notou que ainda é cedo para tirar lições sobre aquilo que a Rússia poderia ter feito de outra forma. "Temos de olhar para o futuro, mas neste momento estou a ter dificuldade em dar sugestões específicas", indicou a líder do Banco da Rússia. "A lista de países que está a emitir reservas líquidas de moedas é limitada e são eles que tomaram medidas hostis e nos limitaram o acesso", acrescentou.

As restrições impostas ao Banco da Rússia determinam que não pode intervir no mercado para defender o rublo, por exemplo.

Questionada nesta ocasião sobre se o banco pretende retaliar contra países que bloquearam ativos russos, Nabiullina diz que essa opção está em cima da mesa, indicando que está "certamente a planear ações legais do género". Ainda assim, frisou que estas ações "têm de ser pensadas de forma cuidadosa e precisam de ser justificadas para terem o resultado pretendido".