Santander Wealth Management & Insurance: “Desde que a unidade foi criada, crescemos sempre a dois dígitos e vamos continuar”

Desde que a unidade global do Santander para a gestão de património, banca privada e seguros foi criada, cresceu sempre, com a exceção de 2020, ano mais duro da pandemia, como diz Víctor Matarranz, head of Wealth Management & Insurance, ao Negócios.

Santander Wealth Management & Insurance: “Crescemos sempre a dois dígitos e vamos continuar”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Santander Wealth Management & Insurance: “Crescemos sempre a dois dígitos e vamos continuar” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar