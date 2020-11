Senado fecha porta à ameaça do trumpismo na Fed

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Judy Shelton, a escolha de Donald Trump – Presidente dos EUA – para ocupar um lugar livre no quadro de governadores da Reserva Federal, terá dificuldades em passar na derradeira votação no Senado. A sua postura "maleável" aos atores políticos e as ideias "heterodoxas" na política monetária afastam o apoio da ala democrata e também de alguns republicanos."Existe muita reticência em relação à ...