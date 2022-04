Serviço de streaming de música Deezer vai entrar em bolsa através de SPAC

O Deezer, um dos serviços de streaming de música que rivaliza com o Spotify, vai entrar em bolsa através de SPAC, as special purpose acquisition companies, na sigla em inglês. Este género de operação, que é referida também como "cheque em branco", implica a aquisição de uma empresa.

Este tipo de veículos tem gerado grande furor a nível internacional, sobretudo nos dois últimos anos, tendo dinamizado novas estreias em bolsa e operações de fusões e aquisição. Neste caso, o Deezer vai fundir-se com a empresa "cheque em branco" I2PO, que é liderada pela antiga executiva da WarnerMedia, Iris Knobloch.



O Deezer, o segundo maior serviço de streaming de música independente, indica que a transação vai deixar a empresa com um valor de 1.050 milhões de euros "pre-money equity", o que corresponde a um valor da empresa de aproximadamente 1.075 milhões de euros, detalha o comunicado da companhia. A mesma nota ao mercado detalha que a empresa pretende entrar em bolsa na Euronext Paris.

"Este é um marco importante para a história do Deezer numa altura em que embarcamos numa jornada para nos tornarmos uma empresa cotada na Euronext Paris", comenta Jeronimo Folgueira, CEO do Deezer. "Temos um posicionamento único para uma indústria de streaming de música em crescimento, com um produto muito competitivo, uma estratégia clara e uma equipa de gestão renovada e com experiência para aproveitar esta oportunidade e criar valor substancial para os acionistas."

