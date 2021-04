SPAC: CMVM pondera regular novo veículo de capital

O regulador do mercado de capitais português adianta que está a considerar todos os mecanismos com potencial impacto na dinamização do mercado nacional e admite que os SPAC podem vir a ter um papel em Portugal.

