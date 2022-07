Setor cripto quer fim de conversa de surdos com Governo

Nuno Lima Luz é o novo presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. No topo da agenda deste mandato está o apelo ao diálogo com o Executivo, de olhos postos no novo regulamento europeu para as cripto e na fiscalidade nacional.

Setor cripto quer fim de conversa de surdos com Governo









