Sporting ganha dérbi e "marca pontos" em bolsa ao subir quase 9%

As ações do Sporting Clube de Portugal seguem a disparar quase 9% em bolsa, no rescaldo do dérbi lisboeta em que os leões saíram vencedores, já nos descontos, contra as águias.





Em bolsa, o Sporting soma esta terça-feira 8,91% para os 1,10 euros, superando o registo de 8,02% para os 1,01 euros da sessão anterior. Os investidores trocaram quase três vezes mais títulos em relação à média de 736, negociando na ordem dos 2000.





Já o Benfica apresenta a tendência oposta, ao resvalar 2,45% para os 2,39 euros, um desempenho que contraria o avanço positivo em bolsa desta segunda-feira. Nesta sessão foram trocados 3.431 títulos do clube da Luz, uma liquidez acima da média de 2.252.

No campo, a diferença foi de um golo, o qual penetrou as redes do Benfica já no período de compensação, na sequência de um remate de Matheus Nunes. Este resultado deixou os encarnados mais longe do título de campeões nacionais, a uma distância de 9 pontos da liderança. O primeiro lugar pertence agora ao Sporting, que está quatro pontos à frente do Futebol clube do Porto.