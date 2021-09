“Spread” da casa desce para metade em 5 anos

O Novo Banco juntou-se ao BCP e ao Santander no topo da tabela dos bancos que oferecem as taxas mais competitivas, logo atrás do Bankinter. Com esta descida, o “spread” médio aplicado no crédito à habitação está agora ligeiramente acima de 1%.

“Spread” da casa desce para metade em 5 anos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.