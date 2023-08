Suécia vive “déjà-vu” da crise imobiliária dos anos 1990

Os preços afundam com o crédito mais caro e a economia desacelera, deixando mais vulneráveis as (muito endividadas) empresas do imobiliário. No centro do problema, a SBB tenta reestruturar-se para evitar mais cortes de “rating” e travar a sangria em bolsa.

Suécia vive “déjà-vu” da crise imobiliária dos anos 1990









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Suécia vive “déjà-vu” da crise imobiliária dos anos 1990 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar