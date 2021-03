Suez fechado um mês teria impacto em Portugal

Sines é o único porto português que tem cargas regulares para a região servida pelo canal do Suez, admitindo o seu presidente, José Luís Cacho, que se a interrupção do tráfego, que se está a verificar depois de um navio de contentores ter encalhado, não for resolvida no espaço de um mês, “possa ter impacto na economia”, designadamente na entrega de matérias-primas.



O porto de

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...