Suga: a aposta na continuidade

Suga defende um iene fraco, assim como as reformas do Banco do Japão (BoJ) e as políticas comerciais do seu antecessor, afastando ainda a possibilidade de baixar impostos sobre o consumo.

Suga: a aposta na continuidade









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.