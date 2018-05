Supervisão: BdP admite que garantir segurança é o maior desafio

A sua opinião

Este Relatório de 161 páginas

pelo menos comprova trabalho por parte do BP,

e provavelmente efectivos à medida das exigências de supervisão atenta.

Se somarmos os Recursos Humanos do BP afetos à Supervisão Comportamental

aos perto de 250 da CMVM e aos perto de 220 da ASF,

fica-nos a convicção de que:

lá por falta de Fiscalizadores, não haverá razão para correrem mal as coisas entre nós

no domínio da Supervisão…no futuro.



Estranha-se que cerca de 1/3 das reclamações que deveriam ir parar

à CMVM e à ASF,estejam a ir parar ao BP,

o que pode indiciar desconhecimento ou subestimação das capacidades

daquelas duas entidades para resolverem problemas;



Estranha-se também que, no programa de apoio ao aumento da literacia financeira,

não haja a mínima referência

aos que poderiam ser os mais eficazes agentes desse programa:

os colaboradores da Banca em contacto com os Clientes,

embora se saliente meritório esforço com jogadores de futebol.

Re: “OPA ao BCP segue dentro de momentos” Há 33 minutos Aqui está um bom exemplo de deficiência de Supervisão em Portugal:

como é que é possível que não hajam Supervisores atentos

que intervenham rapidamente, pelo menos no sentido de exclarecer

que tal tipo de comentário, em País de baixo nível de literacia financeira,

pode vigarizar os incautos?



È claro que já se está a adivinhar a justificação :

“Pilatos dirá que a responsabilidade é de Herodes, e Herodes dirá que é de Pilatos”

e, tal como no caso do BES,

todos ficarão na sua, cantando pungentes Fados...



E já agora que falamos de Supervisão,

gostaria de saber como cidadão,

como é que é possível que, na Caixa Geral de Depósitos,

supervisionada pelo BP, pela CMVM e pela ASF,

a actividade da Gestão de Ativos

que tem à sua responsabilidade perto de 30 biliões (trinta biliões !) de € de capitais alheios,

esteja sem admnistrações oficialmente nomeadas:

na sua gestora de pensões, há mais de 2 anos;

nos fundos de investimento, há mais de 1 ano ,

isto em atividades lá fora geridas ao minuto



Re: a supervisao está feita com os bancos Há 1 hora Para esconjurar ou mitigar tal perigo

é que se é de opinião que

os órgãos directivos de entidades de Supervisão também focadas nos Bancos

não deveriam integrar elementos vindos diretamente dos Bancos

sem qualquer transição de funções e decisões

que, por acção ou omissão, atè à data eram da sua responsabilidade

e que de imediato passam a Supervisionar.



Não se duvida da honestidade da Mulher de César,

mas há que assegurar que ninguém também não duvide,

e que não tenha de se enfrentar conflitos potenciais

entre interesses recentes e interesses presentes.

a supervisao está feita com os bancos Há 2 horas ainda recentemente tive pessoalmente provas disso.



é uma gigantesca corporação, quase cartel official, sempre o foi,



a forma como os bancos se protegeram uns aos outros, nas fraudes, na crise, e no resto... vergonha, illegal e irracional para o país.