fazer cobertura de risco contra fortes subidas inesperadas nos custos de financiamento --

motivou fortes sanções internacionais, incluindo em grandes áreas do sistema bancário russo.

"Acreditamos que as sanções anunciadas podem ter um efeito direto significativo e repercussões na atividade económica e comercial, na confiança dos consumidores e na estabilidade financeira, e também antecipamos que as tensões geopolíticas tenham impacto na confiança do setor privado, atingindo o crescimento económico", afirmou num relatório divulgado na sexta-feira.

O "rating" soberano da Rússia cai de BBB- para BB+, ou seja, para o nível de recomendação de não investimento, também conhecido como "lixo". A agência manteve também a Rússia em "creditwatch negativo", o que significa que o processo de revisão do "rating" fica em aberto com possibilidade de novas descidas.



Em simultâneo, a S&P anunciou também que desceu o "rating" da Ucrânia em um nível, de B para B-, ainda mais para baixo no território do investimento especulativo. "O assalto militar da Rússia à Ucrânia coloca riscos para o crescimento económico, estabilidade financeira, posição externas e finanças públicas, por isso descemos o 'rating' da moeda local e externa para B-, colocando-o em 'Creditwatch negativo'", lê-se ainda na nota.

O custo pedido pelas seguradoras para cobrir a dívida pública da Rússia disparou para o valor mais elevado de sempre. Os contratos de "swap" -- que são usados paranunca foram tão caros como nesta altura, em que o país invadiu a Ucrânia gerando uma onda de sanções internacionais ao sistema financeiro e à revisão em baixa do "rating" para o nível de "lixo".Os dados compilados pela ICE, a que a Bloomberg teve acesso, indicam que os contratos de seguros de 10 milhões de dólares em dívida pública russa a cinco anos estavam a negociar com um custo antecipado de 4 milhões de dólares a que acrescem 100 mil dólares anuais. Pela primeira vez na história da Rússia, o preço de proteção da dívida russa não está a negociar em pontos base com as financeiras a exigirem pagamento antecipado devido ao aumento da perceção de risco.Os "swaps" a cinco anos sinalizam assim uma probabilidade de 56% de o país entrar em incumprimento. A um ano, a probabilidade é de 40%, sendo que em todas as maturidades o volume de negociação destes contratos está a ser superior à média com os investidores também a refletirem os receios relacionados com o conflito.Na madrugada de quinta-feira, a Rússia lançou uma ofensiva armada em direção à Ucrânia, o que