Tanure reduz na Pharol e participação cai dos 5%

A Blackhill Holding Limited, do empresário brasileiro Nelson Tanure, reduziu a posição na Pharol de 5,49% para 4,845%.





Nelson Tanure tinha até agora vindo a reforçar a respetiva posição na Pharol, tendo chegado a atingir uma participação de 7,06% anunciada pela empresa portuguesa através de um comunicado publicado a 25 de março na CMVM.





À data da assembleia geral anual de acionistas da Pharol, no passado dia 29 de março, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avançou com um projeto de decisão que deu 30 dias à High Bridge e à High Seas, duas acionistas da Pharol, para informarem o beneficiário efetivo das empresas, ou seja, o seu verdadeiro dono, levantando a hipótese de que fossem detidas por Nelson Tanure. Caso estas suspeitas se revelem verdadeiras, o investidor brasileiro deterá uma posição conjunta de 18%.





Este investidor brasileiro tinha vindo a travar uma guerra contra a administração da Oi. Tanure assumiu uma posição direta na Pharol a 10 de janeiro, antes de conhecido o acordo da Pharol com a operadora brasileira. Nelson Tanure é também acionista da Oi e tem sido um dos opositores ao plano de recuperação da operadora brasileira. Nessa frente foi, até agora, um dos aliados da Pharol.