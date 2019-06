TAP descarta nova emissão de obrigações. Entrada em bolsa ainda não tem data

A TAP não prevê avançar com uma nova emissão de obrigações em breve. Quanto à entrada em bolsa, o presidente executivo da TAP garante que estão preparados para dar esse passo, mas recusa avançar com uma data concreta.

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, prefere não avançar com uma data concreta para a entrada em bolsa da transportadora aérea. Mas garante que "estão preparados para quando for necessário e atrativo", mas não tem duvidas que "quando a TAP entrar em bolsa vai ser 'show' de bola", disse o responsável no final da apresentação dos resultados da emissão de obrigações da empresa.





"O IPO não é o destino final, mas o meio" para a TAP se financiar, comentou Antonoaldo Neves. "Mas precisar uma data é mera especulação", acrescentou.