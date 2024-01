Taxa de juro dos depósitos foi de 2,98% em novembro. É o valor mais alto desde 2012

Em novembro, o

montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares

totalizou 10.065 milhões de euros, menos 625 milhões do que no mês anterior.







2.040 milhões, mais 161 milhões do que no mês anterior.

Depois da maior subida desde 2003 em outubro, a taxa de juro média dos novos depósitos de particulares voltou a subir em novembro. Segundo o Banco de Portugal (BdP), a taxa de juro situou-se nos 2,98%, tratando-se do valor mais alto desde julho de 2012.A remuneração média mais elevada registou-se nos novos depósitos com prazo até um ano - 98% do total de novos depósitos -, em que o juro foi de 3%. Já nos depósitos a prazo de um a dois anos, a taxa foi de 2,67%.Ainda assim, já há bancos a baixar as taxas de juros, tendo as dos depósitos com prazo acima de dois anos caído de 2,13% em outubro para 1,99% em novembro.Já a taxa de juro dos novos depósitos a prazo de empresas fixou-se nos 3,4%, mais 0,09 pontos percentuais do que em outubro. As novas operações totalizaram 6.262 milhões de euros, o que representa uma queda de 625 milhões face a outubro. À semelhança dos particulares, também os depósitos a prazo até um ano foram os privilegiados.Em novembro, os empréstimos às famílias totalizaram 2.725 milhões de euros, o que reflete um aumento de 193 milhões face a outubro e representa o valor mais elevado desde 2007.A taxa de juro média dos novos empréstimos aumentou muito ligeiramente: passou de 4,23% em outubro para 4,24% em novembro. A média da Zona Euro foi de 4,05%, segundo os dados do BdP."Por outro lado, as taxas de juro médias dos novos empréstimos para consumo e outros fins diminuíram 0,38 p.p e 0,04 p.p, respetivamente, para 9,06% e 5,29%", detalha o regulador.Os empréstimos para habitação representaram a maior fatia, num total de

Notícia atualizada às 11h41