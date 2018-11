Tensão no governo britânico dá a pior sessão em dois anos à libra

As bolsas do Velho Continente até começaram a negociar em alta, a reflectir o acordo alcançado entre o Reino Unido e Bruxelas. Mas as demissões no governo britânico fizeram soar os alarmes e arrastaram as acções e a libra para as quedas. A moeda britânica viveu mesmo a sessão mais negativa desde Outubro de 2016 face ao euro. E os analistas acreditam que a incerteza vai continuar.