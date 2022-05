Tesla, Berkshire Hathaway e Meta ficam de fora do índice ESG da S&P

A Tesla foi removida do S&P ESG, o mais destacado índice mundial de empresas relacionadas com crítérios ambientais e sociais elaborado pela Standard & Poor's.





"Embora a Tesla esteja a desempenhar um papel [importante em ESG], ao contribuir para a saída de veículos elétricos das estradas, fica para trás quando comparada com os seus pares no que toca ao ESG", explicou Margaret Dorjn, diretora da S&P para o índice ESG, numa publicação no blog do projeto.





A agência norte-americana justifica esta saída com razões ligadas à má gestão de recursos humanos, mais concretamente "preocupações relacionadas com as condições de trabalho."





A remoção da empresa de Elon Musk foi ainda motivada pela forma como a companhia manipulou uma investigação do governo dos EUA sobre as mortes e ferimentos associados aos acidentes provocados pelo piloto automático dos veículos da marca".





Uma análise da S&P identificou "dois acontecimentos relacionados com discriminação racial e más condições de trabalho na fábrica de Fremont, EUA".





Para além da Tesla outros nomes sonantes do mercado norte-americano como a Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson e Meta ficaram for a desta tabela.





As ações da fabricante automóvel seguem a reagir em baixa a esta remoção, estando a desvalorizar mais de 4%, acompanhada da Meta que tomba 3,6%. Johnson & Johnson derrapa 0,36% e Berkshire Hathaway cai 1,85%.