"ESG é uma fraude": Musk perde 12 mil milhões de dólares em 24 horas depois de se converter aos republicanos

Elon Musk perdeu cerca de 12 mil milhões de dólares depois de num só dia condenar no Twitter a saída da Tesla do índice ESG da Standard & Poor's (S&P) e anunciar a sua "conversão" ao Partido Republicano, segundo Bloomberg Billionaires Index.

O autodenominado "imperador de marte" não poupou nas críticas para defender a remoção da gigante automóvel do mais destacado índice do mundo que abrange as empresas mais ligadas a critérios de sustentabilidade ambiental, social e governança (na sigla inglesa ESG).

"A Exxon é classificada como as dez melhores empresas do mundo em ESG pela S&P 500, enquanto a Tesla não fez parte da lista! O ESG é uma fraude. Foi armado por falsos guerreiros da justiça social", escreveu o empresário sul-africano na sua página no Twitter.





Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn't make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors. — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

A S&P Global Ratings justificou a saída da empresa automóvel deste ranking por problemas relacionados com questões de recursos humanos, incluindo alegações de discriminação racial. A agência de rating dá ainda conta de alegada manipulação por parte da Tesla na investigação conduzida pelos EUA sobre as mortes e ferimentos causados pelo piloto automático da marca.

Além da guerra aberta contra a Standard & Poor's, Musk recorreu ao Twitter para anunciar a sua "conversão" ao Partido Repúblicano. "No passado votei nos democratas, porque eram (sobretudo) o partido da bondade. No entanto, tornaram-se o partido da divisão e ódio, por isso vou votar nos republicanos", anunciou o homem mais rico do mundo.





In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Ao todo, Musk já perdeu 49 mil milhões de dólares desde que lançou sua oferta pública hostil pelo Twitter no mês passado e 60,4 mil milhões desde o início do ano, a terceira maior perda a seguir ao CEO da Binance, Changpeng Zhao (cerca de 81 mil milhões de dólares) e Jeff Bezos (62 milhões de dólares). Ainda assim, o fundador da Space X continua a ser o homem mais rico do mundo com uma fortuna avaliada pela Bloomberg em 209,09 mil milhões de dólares.