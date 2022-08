Antigo engenheiro da Tesla quer "limpar nome" e enfrentar empresa em tribunal

Um antigo engenheiro da Tesla, acusado pela marca automóvel de transferir informação confidencial sobre um projeto informático para um dispositivo pessoal quer que o caso passe da arbitragem para a sala de um tribunal.Há alguns meses, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo processou Alexander Yatskov por alegadamente transferir informações confidencias sobre o projeto "Djojo", um supercomputador que está a ser desenvolvido pela Tesla, que visa a gestão de grandes quantidades de dados, para depois os aplicar em várias instrumentos e funcionalidades da marca, como a condução autónoma.A empresa afirma ainda que Yatskov entregou um computador falso para inspeção da empresa, para encobrir o alegado roubo. A companhia liderada por Elon Musk acusou ainda o engenheiro de mentir sobre a sua experiência no currículo.Alexander Yatskov foi contratado em janeiro como engenheiro térmico para ajudar a projetar os sistemas de refrigeração do "Djodjo".Perante esta situação, a Tesla avançou, como habitual, com um pedido de indemnização junto de um processo de arbitragem necessária (um procedimento extra-judicial em que os árbitros, não sendo juízes, são escolhidos pelas partes e tomam uma decisão).Em maio, Yatskov pediu a demissão. Agora, o engenheiro quer resolver esta disputa mas numa sala de tribunal. Um juiz de São Francisco decide esta quinta-feira, se para além da arbitragem este processo pode tramitar no sistema judicial.A Tesla tem sido conhecida por resolver as suas quezílias com ex-funcionários, muitas vezes até em casos de discriminação racial e assédio sexual, através da arbitragem necessária, prevista nos contratos assinados com os colaboradores.