A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP indica que o financiamento líquido do Estado necessário para 2023 será de 12,4 mil milhões de euros.O montante, bem como a estratégia a ser seguida ao longo do ano, já foram aprovados por Fernando Medina, indica a agência liderada por Miguel Martin (na foto), através de comunicado de imprensa enviado esta quarta-feira."A estratégia de financiamento para 2023 centrar-se-á na emissão de títulos de dívida pública nos mercados financeiros em euros com realização regular de emissões de Obrigações do Tesouro (OT), para promover a liquidez e um funcionamento eficiente dos mercados primário e secundário. Oportunidades para realizar operações de troca e recompras de títulos serão exploradas", indica o IGCP.O organismo espera arrecadar 19,8 mil milhões de euros via emissão bruta de OT, "combinando sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais," e outros 4,3 mil milhões de euros resultantes da emissão de Bilhetes do Tesouro (BT), com leilões mensais de BT na terceira quarta-feira de cada mês "e, se a procura de investidores o justificar, pode usar também a primeira quarta-feira".Para já, no calendário do primeiro trimestre de 2023, a agência tem leilões previstos para 18 de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março."Poderão ainda ser realizadas emissões no âmbito do programa EMTN, em função das oportunidades demercado que se enquadrem na estratégia de financiamento", indica ainda o IGCP, que acrescenta que o calendário e montantes poderão ser ainda reajustados caso as circunstâncias o justifiquem.Para 2022, a agência previa arrecadar em financiamento líquido 10,9 mil milhões de euros.Notícia atualizada às 09:46