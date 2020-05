Trump diz-se atento a cotadas chinesas no Nasdaq que não seguem as regras

O presidente Donald Trump, em entrevista à Fox Business, revelou estar "a olhar" para as empresas chinesas que estão cotadas no índice norte-americano Nasdaq e que não seguem as regras de contabilidade dos Estados Unidos.





A informação foi avançada pela entrevistadora, Maria Bartiromo, através de uma publicação na sua conta Twitter.

This morning - ?@MorningsMaria? ?@FoxBusiness? ?@POTUS? ?@realDonaldTrump? tells me he is "looking at" Chinese companies that trade on ?@NYSE? ?@Nasdaq? but they do not follow US accounting rules. He already pulled $ from Thrift fund pic.twitter.com/xzkAcpXRDb