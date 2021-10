Trump lança concorrente do Facebook em bolsa com recurso a "cheque em branco"

Trump Media and Technology Group (TMTG), a nova empresa de media do magnata.A ideia do ex-líder da Casa Branca é lançar a empresa no primeiro trimestre de 2022, de acordo com uma nota de imprensa, e a rede social, chamada Truth Social, deverá "ir para o ar" na mesma altura.

A "missão" do grupo "é a de criar uma rival para o consórcio de média liberal". Trump ficou sem acesso às redes sociais depois do assalto ao Capitólio, no dia 6 de janeiro deste ano após as eleições que lhe tiraram a Casa Branca.O nascimento da TMTG surge através de uma fusão com a Digital World Acquisition, uma "empresa fantasma" criada apenas com o propósito de angariar capital através de uma oferta pública inicial (IPO) e comprar outras companhias já existentes. Este é um veículo conhecido como SPAC ("Special Purpose Acquisition Company") ou cheques em branco, que vai avaliar a empresa de Trump em 875 milhões de dólares.