Vanguard faz história com o primeiro fundo de ações de 1 bilião de dólares

Um fundo de ações do Vanguard Group tornou-se o primeiro do género a acumular 1 bilião de dólares em ativos, numa prova do aumento dos investimentos focados em índices de ações nas últimas três décadas.



... O fundo Vanguard Total Stock Market Index, que inclui um fundo mútuo e um ETF tinha 1,04 biliões de dólares em ativos a 30 de novembro, segundo dados da empresa.



"Dado que o Vanguard deu origem aos investimentos em índices, parece adequado que um dos seus principais fundos seja o primeiro a atingir essa marca histórica", disse Nate Geraci, presidente da ETF Store, uma consultora de investimentos.



Embora a forte valorização das ações dos EUA impulsione o fundo, a queda das comissões também ajuda, uma tendência alimentada pelo Vanguard, pioneiro em investimentos passivos de baixo custo. O fundo Vanguard Total Stock Market Index foi criado em 1992, com o respetivo ETF lançado em 2001.







"Os investidores estão muito mais informados sobre a importância das taxas dos fundos e sobre o desempenho abaixo do esperado da gestão ativa", disse Geraci. Esses fatores podem impulsionar ainda mais o fundo durante décadas, disse.



O Vanguard segue um formato atípico, já que os seus ETFs existem como uma classe de ações dos seus fundos mútuos. O Vanguard Total Stock Market ETF atraiu a maior parte dos recursos entre todos os ETFs este ano, com 30,8 mil milhões de dólares de entradas líquidas. O Vanguard controla 28% dos 5,3 biliões de dólares do setor de ETF nos Estados Unidos.

