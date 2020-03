Wall Street arranca trôpego com falta de medidas concretas do G7

Os três maiores índices de Wall Street abriram a sessão desta terça-feira, dia 3 de março, a negociar em território negativo, com os investidores de pé atrás com a falta de medidas concretas tomadas pelo grupo que reúne as economias mais industrializadas do mundo.

O Dow Jones desvaloriza 0,88% para os 26.467,15 pontos, o Standard & Poor’s 500 a cai 0,61% para os 3.071,74 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recua 0,54% para os 8.901,28 pontos.