Warren Buffet lidera ranking dos mais generosos de 2023 com doação de quase 500 milhões

As maiores doações individuais no ano passado variaram entre os 200 milhões de dólares e os 541,5 milhões de dólares, segundo os dados da Chronicle of Philanthropy . Oito dos doadores são multimilionários. O pódio é composto por três homens com mais de 80 anos (e uma mulher de 72), estando o setor financeiro em grande peso.

Warren Buffet lidera ranking dos mais generosos de 2023 com doação de quase 500 milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Warren Buffet lidera ranking dos mais generosos de 2023 com doação de quase 500 milhões O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar