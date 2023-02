Web Summit Rio não consegue cativar investidores nacionais

Com data marcada para maio deste ano, para já, a edição no Brasil da grande cimeira tecnológica não tem mostrado argumentos que levem os investidores de Portugal a querer marcar presença no evento.

Web Summit Rio não consegue cativar investidores nacionais









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Web Summit Rio não consegue cativar investidores nacionais O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar