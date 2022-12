Aposta no retalho português dá frutos aos fundos

Sonae e Jerónimo Martins são as cotadas do PSI mais procuradas pelos fundos de investimento. Representam mais de 20% das carteiras.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O valor gerido pelos fundos de investimento em Portugal aumentou em novembro, com a recuperação do mercado acionista a ajudar e apesar dos resgates continuarem a ultrapassar as subscrições. As portuguesas Sonae e Jerónimo Martins representam uma grande fatia dos investimentos, numa aposta que foi reforçada no mês passado e que está a compensar.



"O valor dos ativos geridos pelos Fundos de Investimento Mobiliários (FIM) ascendeu ...