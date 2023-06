Fundo Gaw quer investir 300 milhões em Portugal

O grupo asiático liderado por Goodwin Gaw já tem novos projetos imobiliários em estudo no país e quer apostar também no financiamento de empresas, na saúde e na agricultura nos próximos cinco anos. Com dois hotéis em carteira, acaba de adquirir a capital de risco C2.

