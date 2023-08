Fundo soberano da Noruega ganha 131 mil milhões de euros até junho à boleia das "big tech"

Leia Também Tesla avança com segunda descida de preços na China esta semana

O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, obteve um ganho de 10%, que corresponde a 1.501 biliões de coroas norueguesas (131 mil milhões de euros) no primeiro semestre, revelou esta terça-feira o fundo gerido pelo Banco da Noruega. Os números contrastam com as perdas de 151 mil milhões de euros registadas no conjunto do ano passado, quando foi penalizado pelo fraco desempenho do mercado financeiro impactado pela guerra na Ucrânia e pelo enfraquecimento da economia global.O fundo obteve ganhos de 13,7% em ações nos primeiros seis meses do ano, enquanto nos investimentos de rendimento fixo o retorno foi de 2,3%.No relatório, o fundo assinala que as empresas tecnológicas foram as que proporcionaram um maior retorno: 38,6%. Os bens de consumo deram um retorno de 20,7%, enquanto o setor industrial apresentou um retorno de 15%. Já os investimentos em empresas do setor energético deram apenas um retorno de 0,4%.Os maiores investimentos do fundo são, aliás, em empresas tecnológicas. À cabeça surge a Apple, seguida da Microsoft, Alphabet, Amazon e Nvidia. A completar o Top 10 encontram-se a Nestlé, a Meta, as fabricantes de "chips" TSMC e ASML e, por fim, a Tesla.