Fundos detêm mais de 30% do imobiliário comercial

O património dos fundos de investimento imobiliário na Zona Euro mais do que triplicou numa década, tendo fechado o ano passado a valer 1,04 biliões de euros. Estudo do BCE indica que, mesmo quando o investimento é no comercial, faz super preços do residencial.

