Fundos portugueses têm exposição marginal à China

O reavivar da crise no imobiliário chinês e a debilidade da economia do gigante asiático estão a preocupar os mercados financeiros globais, que temem o efeito contágio às finanças mundiais. A nível nacional, há apenas quatro fundos com exposição direta a ativos emitidos por empresas chinesas, mas o setor admite que qualquer situação que afete o país tem repercussões também em Portugal.

Fundos portugueses têm exposição marginal à China









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fundos portugueses têm exposição marginal à China O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar