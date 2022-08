Já há um fundo em Portugal para investir no Espaço mas o risco vai até às estrelas

O banco Best passou a comercializar o fundo Echiquier Space, dedicado à temática do espaço com critérios de ESG, o primeiro em Portugal. O capital mínimo de subscrição são 100 euros e o investimento envolve apetite pelo risco.

Já há um fundo em Portugal para investir no Espaço mas o risco vai até às estrelas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Já há um fundo em Portugal para investir no Espaço mas o risco vai até às estrelas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar