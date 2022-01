Longe do petróleo e no seio das renováveis: Fundo saudita vai investir 10 mil milhões de dólares em 2022

O fundo soberano da Arábia Saudita pretende investir cerca de dez mil milhões de dólares em ações, cumprindo assim o objectivo já anunciado pelo reino de duplicar a carteira de ativos até 2025, de acordo com duas fontes próximas do palácio contactadas pela Bloomberg.





O fundo liderado pelo príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman quer preencher o portefólio com títulos de empresas dos setores mais em voga neste momento e que prometem grandes retornos nos próximos tempos, como as energias renováveis e o "e-commerce".





Atualmente, este é um dos fundos soberanos mais destacados do mundo, com uma carteira de até 500 mil milhões de dólares de ativos sob gestão. Recorde-se que em 2020, em plena pandemia, o fundo recebeu uma injecção de capital de 40 mil milhões de dólares, vindos diretamente do Estado saudita.





No documento estratégico para 2021-2025, os gestores do fundo apostam sobretudo na diversidade: "de geografias, de classes de ativos, de setores" e longe do petróleo e do gás. O fundo chegou mesmo a comprar ações do Facebook e do Citigroup, títulos que acabou por vender meses mais tarde.





O valor das participações públicas do fundo, incluindo a sua ações em empresas nacionais, atingiu cerca de 200 mil milhões de dólares, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg, dominados pelas participações nos capitais do Lucid Group e Saudi Telecom.





O fundo, gerido pelo governador Yasir Al Rumayyan, delineou um plano para fazer crescer a sua carteira de ativos até mais de um bilião de dólares, até 2025.





Nos últimos meses, o fundo mais do que triplicou as suas participações em transações americanas. Desde o final de 2020 até ao terceiro trimestre do ano passado, a carteira saudia colocou cerca de 43,4 mil milhões de dólares em companhias sediadas em terras do "Tio Sam".





O fundo tem ainda inovado face ao passado, ao investir em produtoras de videojogos e marcas de e-commerce chinesas, como a Alibaba.