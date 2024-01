Oito em cada 10 fundos bateram inflação em 2023

A recuperação dos mercados financeiros ajudou a quase totalidade do mercado de fundos de investimento a fechar o ano passado com rendibilidades positivas. Ações norte-americanas foram as estrelas, enquanto a exposição a África e Ásia castigou as gestoras.



As bolsas norte-americanas foram as vencedoras de 2023, mas os ganhos das ações também abrangeram a Europa, o que se refletiu nos fundos. Brendan Mcdermid/Reuters Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 07:00







Após dois anos de dificuldades para os fundos de investimento comercializados em Portugal, 2023 foi de recuperação à boleia dos ganhos nos mercados financeiros. A generalidade destes produtos direcionados a pequenos investidores conseguiu retornos positivos, sendo que oito em cada 10 conseguiram bater a inflação.



